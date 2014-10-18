Паломническая группа Киево-Печерской Лавры совершает поездку по Святой Земле

Паломническая группа во главе с наместником Успенской Киево-Печерской Лавры митрополитом Вышгородским и Чернобыльским Павлом находится в паломнической поездке в Святой Земле.

В начале паломничества был совершён прием гостей из Украины у Блаженнейшего Патриарха Святаго Града Иерусалима и всей Палестины Феофила III.

Во время встречи митрополит Павел поблагодарил Патриарха Феофила за молитвы о его здоровье. В знак благодарности Блаженнейшему Патриарху была вручена икона Спасителя. Наместник Лавры пожелал Предстоятелю Иерусалимской Православной Церкви Божией милости и пригласил посетить Киев.

После встречи паломники посетили главную святыню христианского мира - Храм Воскресения Христова.

Lavra.ua