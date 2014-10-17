В РПЦ собрали более 56 миллионов рублей в помощь беженцам Востока Украины

По состоянию на начало октября на счета Синодального отдела по благотворительности Московского патриархата поступило более 56 миллионов рублей пожертвований в помощь беженцам Востока Украины.

Как ссобщает Диакония.ru, самая активная работа по помощи беженцам проводится в Ростовской епархии РПЦ. За последний месяц вещевую, продуктовую помощь на складе получили более 1700 семей.

«Задача не только помочь беженцам, но и помочь нашим согражданам быть милосердными, оказать помощь тем, кто в ней нуждается», — отметил председатель Синодального отдела епископ Пантелеимон.

«Мы хотим помогать этим людям, очень переживаем и хотим, чтобы прекратилась страшная беда, случившаяся на этой земле», — особенно подчеркнул епископ Пантелеимон.

Сегодня помощь беженцам организована практически во всех епархиях Русской Православной Церкви на территории России.

«Церковь пытается помочь конкретному человеку. Наша задача заключается в том, чтобы познакомиться с частной нуждой семьи, с каждым человеком, и постараться помочь», — сказал епископ Пантелеимон.

В Москве организован Общецерковный штаб помощи беженцам, действует телефонная «горячая линия» церковной помощи (8-800-200-4198).