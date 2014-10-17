Миссия «Милосердие без границ» доставила более 60 тонн гуманитарной помощи жителям Востока Украины

Миссия “Милосердие без границ” Украинской Православной Церкви 14 октября отправила на Донбасс шестой транш гуманитарной помощи - более 60 тонн гуманитарного груза.

Как сообщается на официальном сайте УПЦ, 15 и 16 октября гуманитарный груз распределялся в зоне АТО, которая контролируется украинскими войсками.

Гуманитарная помощь включает 20 тыс. суповых наборов (овощи, крупы, макароны, мясные консервы, масло), около 1000 матрасов, подушек и одеял, а также спальники, детские коляски, костыли и т.д.

Груз был сформирован благодаря волонтерам, которые собирали продукты возле супермаркетов города Киева, а также с помощью пожертвований из разных приходов Украинской Православной Церкви.

По дороге к месту назначения часть груза, в основном матрасы и одеяла, были оставлены для нужд солдат украинской армии. Основная гуманитарная помощь была распределена в так называемой буферной зоне, в частности в населенных пунктах Волновахского и Марьинского районов Донецкой области.

Как сообщается на сайте, на сегодня усилиями миссии “Милосердие без границ” на Восток Украины доставлено более 300 тонн гуманитарной помощи - на сумму около 4 млн. грн., из которых 229 тысяч гривен потрачено на оплату транспорта (всего 14 грузовиков и 8 микроавтобусов).

Миссия просит всех неравнодушных людей, несмотря на выборы в Верховную Раду, не забывать о людях в зоне военного конфликта и продолжить помощь в организации следующего транша.

Миссия «Милосердие без границ» организована священником УПЦ протоиереем Захарием Керстюком и объединяет людей разных вероисповеданий, политических взглядов и жизненных позиций. Главной целью миссии является помощь мирным жителям зоны АТО, которые страдают от военных действий. Миссия имеет международный статус и сотрудничает с ООН.

Фото: официальный сайт УПЦ