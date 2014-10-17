В РПЦ говорят о важности православных общественных инициатив

Православные общественные инициативы имеют значение не только для православных христиан, но и для общества в целом. Такое мнение высказал председатель Синодального информационного отдела Владимир Легойда на международном форуме «Религия и мир», сообщает пресс-служба отдела.

«В православном приходе, который мы видим центром социальной активности, никогда не откажут в помощи и поддержке человеку по религиозному признаку», — пояснил В.Легойда.

Председатель СИНФО привел в качестве образца программу «Православная инициатива», которая стала источником множества полезных гражданских начинаний.

«Это пример показывает, как гражданская активность, которая у нас в обществе очень часто ложно ассоциируется исключительно с политикой, может стать силой, направленной на служение всему обществу», — заключил представитель Церкви.

«Раньше религиозные общины боролись за право на жизнь, а теперь на повестке дня стоит право полноценно присутствовать в обществе, а не в субкультурном гетто», — отметил председатель СИНФО.

«Если довести до абсурда тенденцию разделения всех общественных начинаний на “православные” и “неправославные”, это может привести нас к тому, что мы останемся интересны только сами себе», — подчеркнул представитель Церкви.