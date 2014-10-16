В Переяслав-Хмельницком прихожане Борисоглебовского храма просят горсовет защитить их религиозные права

В Переяслав-Хмельницком Киевской области верующие Украинской Православной Церкви обратились в горсовет с просьбой защитить их религиозные права.

Как сообщает официальный сайт УПЦ, 5 октября в городе была совершена очередная попытка насильственного переподчинения прихода храма святых Бориса и Глеба Бориспольской епархии УПЦ - религиозной организации УПЦ КП.

Как отмечается в обращении верующих УПЦ в Переяслав-Хмельницкий городской совет, 5 октября неизвестные лица в камуфляжной форме с закрытыми лицами срезали «болгаркой» навесные замки на входных дверях Борисоглебовского храма, заблокировали вход и забили в колокола.

"Со стороны захватчиков звучали призывы к подчинению приходов Украинской Православной Церкви к непризнанной мировым православием религиозной организации УПЦ КП. Следует подчеркнуть, что указанные события происходили вопреки заявлениям главы УПЦ КП Филарета (Денисенко) о непричастности этой религиозной организации к фактам захвата храмов УПЦ", - сообщается на официальном сайте УПЦ.

Прихожане Борисоглебовского храма сообщают о неоднократных угрозах расправой в адрес настоятеля и членов действительной общины. При этом, по их словам, призывы к расколу активно поддерживают депутаты местного совета М.Сиворко и А.Салобай, которые также пришли в храм 5 октября, и вместе со священниками УПЦ КП и другими неизвестными и подстрекали местное население к захвату храма и смены юрисдикции прихода.

11 октября противостояние между провокаторами, духовенством и прихожанами храма святых Бориса и Глеба продолжилось. Сейчас сотни верующих жителей Переяслав-Хмельницкого очередной раз засвидетельствовали верность канонической Церкви и решили донести до общества свою обеспокоенность и просьбы о защите через открытое обращение.