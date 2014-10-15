В Севастополе почтили память святого праведного Феодора Ушакова

В день памяти святого праведного воина Феодора Ушакова, 15 октября, благочинный Севастопольского округа УПЦ протоиерей Сергий Халюта в сослужении духовенства совершил молебен перед иконой святого.

Как сообщает пресс-служба Севастопольского благочиния УПЦ, образ праведного воина Феодора с частицей мощей святого был принесен сюда будущим Патриархом Московским и всея Руси, тогда — митрополитом Смоленским и Калининградским Кириллом.

«Третий командующий Черноморским флотом, непобедимый воин, не проигравший ни одного сражения, адмирал, который заботился о моряках, святой праведный Феодор угодил Богу, прежде всего, как воин Христов, молившись за свою душу, молившись за души тех, кто был ему верен», — сказал отец Сергий, обращаясь к верующим.

Как сообщили в благочинии, 13 октября в Крым прибыл ковчег с частицами мощей святого праведного воина Феодора Ушакова. Святыню доставила делегация из Мордовии во главе с секретарем Саранской епархии, протоиереем Виктором Хохловым. В Севастополь ковчег прибудет 17 октября.

Справка "УНИАН-Религии"

Адмирал Феодор Ушаков был канонизирован Русской Православной Церковью как местночтимый святой Саранской и Мордовской епархии 5 августа 2001 года. 6 октября 2004 года Архиерейский собор Русской православной церкви причислил Феодора Ушакова к общецерковным святым в лике праведных. Память совершается (по юлианскому календарю) 23 мая, 23 июля и 2 октября.

Для жителей Крыма святой адмирал Феодор имеет особое значение. Его земная жизнь была тесно связана с полуостровом. При его непосредственном участии в Севастополе был построен пункт базирования флота. С 1790 по 1792 годы Ушаков возглавлял Черноморский флот, который под его командованием разгромил османскую флотилию в ряде принципиальнейших сражений Русско-Турецкой войны (1787—1791), включая знаменитое сражение у Керченского пролива.

Фото: Евгения Константинова