На монастырь святой Екатерины напали бедуины Синая и обложили его данью

Древнейший православный монастырь cвятой Екатерины на библейской земле Синайского полустрова вновь подвергся гонениям со стороны радикалов-исламистов и местных властей, сообщает информационный портал "Линга" со ссылкой на расследование "Copts Today".

На сегодняшний день основную угрозу жизни монахов и состоянию памятника мировой архитектуры составляют арабы-исламисты, ведущие полукочевой образ жизни в Синайской пустыне.

В частности, известный адвокат, доктор Ийхаб Рамзи рассказал о следующих подробностях преступлений, совершенных радикалами против обители и ее насельников:

"Недавно некоторые жители района ат-Талʻа предприняли попытку штурма монастыря – и в итоге им удалось снести ворота и взять в заложники двух монахов. Братии пришлось подчиниться налетчикам и согласиться выплачивать им определенную дань в обмен на прекращение нападений. Тем не менее, исламисты до сих пор угрожают всем священнослужителям и инокам расправой – на этот раз, из-за якобы незаконно занятой монастырем территории".

Юрист подчеркивает, что, несмотря на многочисленные жалобы и обращения, правоохранительные органы никак не отреагировали на сложившуюся ситуацию, оставаясь сторонними наблюдателями – а, по своей сути, соучастниками – всех упомянутых правонарушений. "Единственная псевдосудебная инстанция в пустыне – это суд арабских племен, наложивший на монахов дань в объеме 150 000 египетских фунтов", – замечает эксперт.

Однако этим, по словам адвоката, не ограничиваются "странности в поведении властей".

Согласно свидетельству Рамзи, местные органы самоуправления смотрят сквозь пальцы на призывы радикалов стереть христианство с земли Синая и "восстановить справедливость" – то есть "вернуть христианское селение Уйюн Муса мусульманам" со ссылкой на коранический текст.

"На фоне всего этого беспредела местные чиновники не просто сидят сложа руки – они только усугубляют сложившуюся ситуацию, – продолжает доктор Ийхаб. – Например, не так уж давно, власти наложили определенный налог на всех без исключения монахов. монастыря Причиной тому послужило наличие в обители трапезной для паломников, которая якобы "служит средством обогащения". Впервые в истории Египта, в отношении подвижников, не выходящих из Дома молитвы, было принято подобное решение!". Рамзи оценил действия соответствующих органов как "попытку истребления христианства в регионе", заключив: "Все идет к физическому уничтожению монастыря как такового".

В своем интервью порталунасельник монастыря Святой Екатерины иеромонах Григорий рассказал о еще более удивительном демарше "ихванских" властей против обители и ее монахов:

"Еще при Президенте Мурси полковник в отставке, некий Ахмад Раджаи Атиййе? подал иск против монастыря. В нем он обвинил нас в "посягательстве на государственную землю" – оказывается, мы "незаконно построили" в 2006-м году многие церкви монастыря, которые, на самом деле, помнят времена императора Юстиниана!..

Местная власть, находящаяся в зависимости от "Братьев-мусульман", издала семьдесят один указ о сносе храмов четвертого века, дав ход и иску Атиййе – и вот, уже на самом высоком уровне, обвинительное заключение подтвердило ложь истца".

Также священнослужитель напомнил, что слушание по настоящему делу состоится в следующем месяце, попросив всех православных братьев и сестер "сугубо помолиться о сохранении общехристианской святыни, подлинной жемчужине полуострова".

"Седмица"