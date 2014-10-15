Мы должны помнить, что Покров простирается над нами в ответ на нашу молитву и веру - Патриарх Кирилл

В праздник Покрова Пресвятой Богородицы, 14 октября, Патриарх Кирилл совершил Божественную литургию в Покровском храме Московских духовных школ в Свято-Троицкой Сергиевой лавре. По окончании богослужения Предстоятель Русской Православной Церкви обратился к верующим с проповедью.

"...Я всех вас поздравляю с юбилеем — с 200-летием духовной академии у Святой Троицы. Это замечательный юбилей, который совпал с 700-летним юбилеем преподобного Сергия. И замечательно, что эти даты так совпали, потому что если бы не было преподобного Сергия, то не было бы Лавры и, наверное, где-то в другом месте была бы Московская духовная академия...

Праздник Покрова мы почти приравниваем к двунадесятым праздникам...

Мы прошли тяжелейшими путями нашей национальной истории. Несколько раз мы были на волоске от гибели как народ, как страна, и всякий раз избавление приходило как Божие чудо. Разве не чудом была победа на Куликовом поле?..

Силы были совершенно неравны. И когда великий князь Дмитрий Донской, сознавая это неравенство сил, этот колоссальный риск, который он был готов на себя принять, пришел к преподобному Сергию, то его слово оказалось решающим. Не скажи Преподобный «благословляю», не стал бы рисковать Дмитрий Донской и воинством, и всей страной, и снова преклонил бы свою выю, а вместе с ним преклонила бы выю вся земля Русская…

Но князь Дмитрий пошел по благословению преподобного Сергия и одержал победу. И хотя это была не окончательная победа, но эта победа имела огромное духовное, нравственное и психологическое значение для народа. Русь поняла, что способна бороться и завоевать свою независимость. Разве это не Божие чудо? И свершилось это явление Божией милости в день Рождества Пресвятой Богородицы.

А победа над Наполеоном? А еще ранее — выход из Смутного времени? И все эти события сопровождались всенародными молитвами пред иконами — Казанской, Смоленской; и знаем, что народ наш связывал свои победы с предстательством Царицы Небесной...

Царица Небесная простирает Покров над землей нашей. И как замечательно, что этот день является главным праздником для Московской духовной академии — школы, которая является кузницей кадров для Русской Православной Церкви...

Но Покров Пречистой Царицы Небесной там, во Влахернском храме не был простерт просто так. Он был простерт в ответ на горячую молитву жителей Константинополя. Мы бывали разными, и Русь была не только святая, но и безбожная, и порой являла пример не духовной, нравственной красоты и интеллектуальной силы, но греха, разврата и слабости. И мы должны помнить, что Покров простирается над нами в ответ на нашу молитву, в ответ на нашу веру, в ответ на нашу способность жертвовать Богу то, что мы имеем, отдавать наш разум, нашу волю, наши чувства под силу действия Его Божественного закона...."

Полный текст проповеди можно прочесть здесь

По материалам пресс-службаы Патриарха Московского и всея Руси