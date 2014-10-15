В Киевском доме ученых откроется выставка «Наш Афон»

В Киевском доме ученых Национальной академии наук Украины с 18 октября откроется выставка «Наш Афон».

Цель фотовыставки - ознакомление с жизнью, бытом и историей становления и развития монастырей Святой Горы Афон.

Проект реализовывается при поддержке постоянного партнера Паломнического Центра УПЦ, который действует при отделе внешних церковных связей, а также при поддержке благотворительной столицы.

Открытие выставки состоится 18 октября в 14.00 по адресу: г. Киев, ул. Владимирская, 45-а.