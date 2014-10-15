В Свято-Троицкой Сергиевой лавре отметили 200-летие пребывания Московских духовных школ

14 октября, на праздник Покрова Пресвятой Богородицы, было отмечено 200-летие пребывания Московских духовных школ в стенах Троице-Сергиевой обители.

Как сообщает официальный сайт УПЦ, в праздничных мероприятиях принял участие управляющий делами УПЦ, ректор Киевских духовных школ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний.

В актовом зале Московской духовной академии и семинарии состоялся торжественный акт, посвященный 200-летию пребывания Московских духовных школ в Троице-Сергиевой лавре.

Накануне, владыка Антоний возглавил праздничное всенощное Бдение в Покровском храме.