Справочник по монастырям УПЦ теперь доступен для мобильных устройств

Синодальная комиссия УПЦ по делам монастырей разработала и опубликовала в «Google play» первую версию электронного справочника по монастырям УПЦ со встроеной электронной картой для устройств на базе операционной системы «Android»: «Монастыри УПЦ - справочник».

Возможности приложения:

- без подключения к интернету получение официальной справочной информации по монастырям УПЦ;

- поиск не только монастырей, но и монастырских объектов: храмы и часовни, святыни, воскресные школы, богадельни, периодические издания;

- поисковой фильтр объектов по различным критериям: "Название", "Тип", "Епархия", "Область", "Населенный пункт", "Пол насельников", "Подчиненность" и др.;

- отображение результатов как в виде списка, так и на встроенной электронной карте;

- просмотр фотографий путем подгрузки с официального сайта Синодальной комисии УПЦ по делам монастырей ;

- быстрый поиск маршрута проезда к монастырям (требуется соединение с интернетом).

Пока создана только версия на украинском языке. Разработчики приложения будут признательны всем за отзывы и предложения по усовершенствованию.

Ссылка на страницу приложения в «Google play»: https://play.google.com/store/apps/details?id=ua.losjakov.monasteriesuoc.app

Вскоре, планируется публикация приложения также на «Яндекс.Store» и перевод на русский язык.

По материалам lavra.ua