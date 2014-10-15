Справочник по монастырям УПЦ теперь доступен для мобильных устройств
Синодальная комиссия УПЦ по делам монастырей разработала и опубликовала в «Google play» первую версию электронного справочника по монастырям УПЦ со встроеной электронной картой для устройств на базе операционной системы «Android»: «Монастыри УПЦ - справочник».
Возможности приложения:
- без подключения к интернету получение официальной справочной информации по монастырям УПЦ;
- поиск не только монастырей, но и монастырских объектов: храмы и часовни, святыни, воскресные школы, богадельни, периодические издания;
- поисковой фильтр объектов по различным критериям: "Название", "Тип", "Епархия", "Область", "Населенный пункт", "Пол насельников", "Подчиненность" и др.;
- отображение результатов как в виде списка, так и на встроенной электронной карте;
- просмотр фотографий путем подгрузки с официального сайта Синодальной комисии УПЦ по делам монастырей ;
- быстрый поиск маршрута проезда к монастырям (требуется соединение с интернетом).
Пока создана только версия на украинском языке. Разработчики приложения будут признательны всем за отзывы и предложения по усовершенствованию.
Ссылка на страницу приложения в «Google play»: https://play.google.com/store/apps/details?id=ua.losjakov.monasteriesuoc.app
Вскоре, планируется публикация приложения также на «Яндекс.Store» и перевод на русский язык.
По материалам lavra.ua