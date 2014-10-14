В Киево-Печерской в день Покрова Богородицы молились о мире в Украине

В Киево-Печерской лавре отметили праздник Покрова Богородицы.

В храмах в этот день прошло пять Божественных литургий, на которых была совершена особая молитва о мире.

В Крестовоздвиженском храме богослужение возглавил архимандрит Нестор. Иеромонах Климент в проповеди подчеркнул, что, несмотря на наши грехи, даже немощная общественная молитва благоугодна Богу и привлекает ходатайство Пресвятой Богородицы.

На поздней Божественной литургии наместник Успенской Киево-Печерской Лавры митрополит Павел в архипастырском слове напомнил историю праздника.

Уже в XII-м веке благодаря стараниям Андерея Боголюбского в Киевской Руси начали торжественно совершать этот праздник и были сооружены первые храмы в честь Покрова. Именно от нас этот обычай перешёл в другие Поместные Православные Церкви.

Митрополит Павел отметил, что до сих пор Покров Пречистой распростерт над нашим народом, страной, миром. Он добавил, что молитвенный покров и предстательство нашей Владычицы никогда не прекращается. Божия Матерь является в разные временна, также во время страданий Своего народа, часто через явление Своих святых икон.

По материалам сайта Киево-Печерской лавры