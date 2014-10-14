В Мелитополе священники УПЦ создают отряды оперативного реагирования для защиты храмов

Священники Мелитопольской епархии Украинской Православной церкви создают при каждом храме инициативные группы оперативного реагирования.

Как сообщает "РИА Мелитополь", такая необходимость появилась в связи с участившими случаями захвата храмов УПЦ в центральной и западной Украине. По словам настоятеля храма Александра Невского отца Александра, опыт других городов показывает, что "в храмы приходят не верующие люди от приходов, а рейдеры, которые отбирают церкви".

Для того, чтобы не допустить подобных захватов в Мелитополе священнослужители обратились к своим прихожанам с просьбой создать добровольческие группы из людей, которые оставят свои контактные телефоны и обязуются оперативно прибыть на место возможного конфликта, в случае необходимости.