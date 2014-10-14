В УПЦ призывают соблюдать законодательство и не переводить их общины в УПЦ КП, если часть верующих против

Управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич), комментируя случаи захватов храмов в некоторых епархиях, отметил, что если в населенном пункте есть желающие относиться к УПЦ КП, «государство должно реализовать их желание не за счет верующих УПЦ, а в законном порядке зарегистрировать новую общину».

Об этом он сказал в интервью официальному сайту УПЦ.

«Если в населенном пункте остается хотя бы 10 человек не желающих переходить из УПЦ в другую юрисдикцию, согласно законодательству, никто не имеет права ликвидировать их общину. В противном случае это будет захват», - отмечает митрополит Антоний.

По словам управляющего делами УПЦ, решение о переходе общины в другую юрисдикцию может приниматься лишь членами приходского собрания под председательством настоятеля храма.

“Государственные органы имеют право регистрировать изменения в уставе общины только в том случае, если епархиальный архиерей утвердил решение этого собрания. Такой порядок типичный не только для УПЦ, но и для всех религиозных организаций Украины, в том числе и УПЦ КП», - подчеркивает митрополит Антоний.

Он cообщает, что "на сегодня представителями УПЦ КП захвачено 10 храмов УПЦ". Это храмы в Ровенской, Волынской, Тернопольской и Львовской областях.

Управляющий делами УПЦ рассказывает о cхеме, по которой традиционно действуют захватчики храмов УПЦ.

«Кто-то из представителей региональной власти, зачастую кандидат в депутаты, инициирует в населенном пункте референдум с участием местных жителей. На таком псевдореферендуме ставятся провокационные вопросы. Так принимается решение о передаче храма УПЦ КП. Областная администрация очень быстро выносит решение о внесении поправок в Устав общины УПЦ в пунктах, указывающих на религиозный центр, изменяя его на епархию Киевского патриархата. Верующие УПЦ автоматически остаются без своей общины. Их лишают конституционного права на свободу вероисповедания», - констатирует управляющий делами УПЦ.

Также церковный иерарх высказывает мнение, что захваты храмов УПЦ происходят в Украине накануне выборов в интересах «некоторых популистских политических сил», когда «больше важен не результат, а личный пиар».

Как сообщал УНИАН, 3 октября на встрече Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций с украинскими властями, председатель Синодального информационного отдела УПЦ епископ Климент заявил о том, что около 10 храмов Украинской Православной Церкви захвачены силой. Он подчеркнул, что речь идет "о силовом переводе их в УПЦ Киевского патриархата”.