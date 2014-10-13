В день Покрова Богородицы во всех военных храмах Украины будут усиленно молиться о мире

14 октября, в день Покрова Пресвятой Богородицы, во всех военных храмах и часовнях, в том числе и в зоне АТО, будут совершены молебны за мир в Украине и за всех, кто стоит на его страже.

За мир и Украинское войско будут молиться все конфессии, которые входят в Совет душпастырской опеки при Министерстве обороны Украины. Решение об этом было единогласно принято в ходе заседания Совета, 1 октября этого года.

Синодальный отдел Украинской Православной Церкви по взаимодействию с Вооруженными Силами и другими военными формированиями Украины обращается ко всем священнослужителям, которые занимаются военными, а также ко всем верным УПЦ поддержать это предложение, и 14 октября помолиться Пречистой Богородице, попросив мира для нашей многострадальной державы, заступничества и духовной поддержки для всех военнослужащих Украины.

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