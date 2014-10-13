Призыв к насилию над УПЦ в день праздника Покрова является верхом цинизма, считают в УПЦ и просят защитить Церковь

Председатель Синодального информационного отдела Владимир Легойда призвал защитить Украинскую Православную Церковь от посягательств со стороны агрессивно настроенных политических сил и религиозных конфессий. Об этом сообщает Синодальный информационный отдел Московского Патриархата.

«Поступает огромное количество сообщений о насилии в отношении представителей канонической Украинской Православной Церкви, ее храмов и монастырей», — заявил В.Легойда.

«Например, 5 октября состоялась попытка захвата храма святых Бориса и Глеба в г. Переяславе-Хмельницком, 6 октября, как сообщается, некие лица распространили в Ровенской области листовку с призывом к насилию в отношении украинских священнослужителей канонической Церкви. Акцию насилия они запланировали на 14 октября», — напомнил Легойда.

Он сообщил, что священноначалие Украинской Православной Церкви уже не раз обращалось к украинским властям с просьбой обеспечить межрелигиозный мир.

В.Легойда напомнил также, что Патриарх Московский и всея Руси Кирилл неоднократно призывал не допустить перерастания противостояния на украинской земле в конфессиональный конфликт.

«Мне кажется, что призыв к акции насилия и устрашения по отношению к священнослужителям Украинской Православной Церкви 14 октября, в день праздника Покрова Пресвятой Богородицы является верхом цинизма и может исходить только от людей, которые не имеют ни к какой религии никакого отношения», — подчеркнул В.Легойда.

По мнению представителя Церкви, этот случай свидетельствует о том, что подлинное разделения в Украине происходит не между религиозными общинами, а между всеми верующими и теми, «кто заинтересован в том, чтобы люди любой веры убивали друг друга».

«Я обращаюсь ко всем небезразличным людям в украинском государстве и обществе с просьбой обеспечить безопасность Украинской Православной Церкви в день праздника Покрова, объединяющего православных христиан всего мира», — заключил В.Легойда.