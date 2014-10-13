XII Международный фестиваль православного кино “Покров” объявил победителей

12 октября в столичном Доме кино завершил свою работу XII Международный фестиваль православного кино «Покров». В день завершения фестиваля состоялся показ фильма режиссера В.Хотиненко «Бесы».

На закрытии фестиваля были объявлены его победители.

Гран-при фестиваля удостоен анимационный фильм «Провод», режиссеры Марина и Татьяна Мошкова.

Премия Фонда памяти Митрополита Владимира была вручена режиссеру Сергею Андриенко за документальний фильм «Птица без крыльев».

Победителем фестиваля православного кино «Покров» в конкурсе игровых фильмов признан художественный фильм «Инородное тело», режиссер Кшиштоф Занусси.

Победителем в конкурсе документального кино стал фильм «Иоанна», режиссер Анета Копач.

Лучшим короткометражным фильмом фестиваля названа картина «Отец», режиссер Александр Разбаш.

В конкурсе анимационного кино победителем признан анимационный фильм «Где живут добро и зло», режиссер Олег Свободин.

Приза зрительских симпатий был удостоен документальный фильм «Капеллан», режиссер Вячеслав Белый.

Полный список лауреатов и дипломантов представлен на сайте фестиваля.

*** Международный фестиваль православного кино «Покров» проводится по благословению Блаженнейшего Митрополита Владимира с октября 2003 года.

Целью кинофорума является популяризация фильмов христианского содержания и награждения лучших из них. Более чем за 10 лет фестиваль представил зрителям более 500 кинокартин из многих стран мира.

Руководитель проекта - председатель Синодального отдела УПЦ по делам молодежи епископ Обуховский Иона.