XII Международный фестиваль православного кино “Покров” объявил победителей
12 октября в столичном Доме кино завершил свою работу XII Международный фестиваль православного кино «Покров». В день завершения фестиваля состоялся показ фильма режиссера В.Хотиненко «Бесы».
На закрытии фестиваля были объявлены его победители.
Гран-при фестиваля удостоен анимационный фильм «Провод», режиссеры Марина и Татьяна Мошкова.
Премия Фонда памяти Митрополита Владимира была вручена режиссеру Сергею Андриенко за документальний фильм «Птица без крыльев».
Победителем фестиваля православного кино «Покров» в конкурсе игровых фильмов признан художественный фильм «Инородное тело», режиссер Кшиштоф Занусси.
Победителем в конкурсе документального кино стал фильм «Иоанна», режиссер Анета Копач.
Лучшим короткометражным фильмом фестиваля названа картина «Отец», режиссер Александр Разбаш.
В конкурсе анимационного кино победителем признан анимационный фильм «Где живут добро и зло», режиссер Олег Свободин.
Приза зрительских симпатий был удостоен документальный фильм «Капеллан», режиссер Вячеслав Белый.
Полный список лауреатов и дипломантов представлен на сайте фестиваля.
*** Международный фестиваль православного кино «Покров» проводится по благословению Блаженнейшего Митрополита Владимира с октября 2003 года.
Целью кинофорума является популяризация фильмов христианского содержания и награждения лучших из них. Более чем за 10 лет фестиваль представил зрителям более 500 кинокартин из многих стран мира.
Руководитель проекта - председатель Синодального отдела УПЦ по делам молодежи епископ Обуховский Иона.