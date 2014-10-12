"Бурановские бабушки" все-таки построили храм - сегодня первое богослужение

12 октября в селе Бураново (Удмуртия) откроется Свято-Троцкий храм, в нем пройдет первое богослужение.

Инициаторами и спонсорами строительства церкви выступил коллектив «Бурановские бабушки».

«Бурановские бабушки» начали сбор пожертвований в 2010 году. Все средства, которые пенсионерки из удмурсткого села заработали на своих концертах, и даже их выигрыш в программе «Кто хочет стать миллионером?», были направлены на строительство церкви.

Бабушки давно хотели построить в Бураново храм на месте церкви, разрушенной в 40-х годах. Большинство участниц коллектива были крещены в этом храме в детстве.

«Бурановские бабушки» принимали активное участие в строительстве: помогали расчищать площадку, делали уборку и кормили строителей.

Кроме гонораров «Бурановских бабушек», средства на строительство церкви предоставляли многие известные бизнесмены, политики и простые граждане.

Справка "УНИАН-Религии".

''Бурановские бабушки'' - российский фольклорный коллектив из села Бураново Малопургинского района Удмуртии. Репертуар коллектива состоит из удмуртских и русских народных песен. Коллектив представлял Россию на 'Евровидение - 2012'', занял второе место.

По материалам novostiua.net и по информации из открытых источников