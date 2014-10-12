В Запорожье духовенство и миряне совершили крестный ход с чудотворной иконой Пресвятой Богородицы «Молченская»

11 октября по благословению архиепископа Запорожского и Мелитопольского Луки духовенство и миряне совершили крестный ход с чудотворной иконой Пресвятой Богородицы «Молченская»

В крестном ходе, соединившем крестообразно районы Запорожья, приняли участие более шестисот верян.

Колонна из двенадцати автобусов проследовала от Покровского архиерейского собора до Поклонного Креста на трассе Харьков-Симферополь, затем в Хортицкий район, оттуда на Днепропетровскую трассу и, наконец, Шевченковский район, дорога на Донецк.

По всему маршруту читались акафисты Господу Иисусу Христу, Богородице, святым угодникам, а в местах остановки, символизирующих вершину креста, совершались молебны.

Если соединить места остановки (вершины Креста) - мы получаем Крест в виде буквы «Х» - похожий на Крест на котором был распят апостол Андрей, который также является покровителем города.

Завершился Крестный ход на острове Хортица у Покровской казачьей церкви молитвенным обращением к Пречистой Деве Марии о ниспослании милости жителям Запорожской земли и всей Украины.

Совершенный крестный ход, по словам Его Высокопреосвященства, явился свидетельством заступничества и Покровы Царицы Небесной.

«Мы просим Господа, чтобы на нашей земле был мир, а Богородица защитила и покрыла нас своим Материнским омофором. Мы благодарим Царицу Небесную за все милости и верим, что Её Божественный Сын услышит обращенные к Нему слова ищущих Истины, и поможет узреть наши грехи, а значит спастись и обрести жизнь вечную».

Молитвы перед иконой Богородицы «Молченская», которую называют еще «Целительница», на протяжении многих веков спасают людей от разных болезней, исцеляют не только от физических, но и душевных недугов, в том числе недуга гордыни и эгоизма.

Пресс-служба Запорожской епархии УПЦ