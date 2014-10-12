В Болгарию на 200-летие кончины преподобномученика Игнатия Старозагорского с Афона доставили его честную главу

Тысячи православных верующих города Стара Загора (Болгария) с 6 по 8 октября смогли поклониться чудотворным мощам святого покровителя этого города преподобномученика Игнатия Афонского и Старозагорского (+1814), доставленным в Болгарию из Русского на Афоне Свято-Пантелеимонова монастыря.

8 октября в Болгарии почтили 200-летие мученической кончины преподобномученика Игнатия Старозагорского, честная и целебная глава которого хранится в русской святогорской обители на Афоне.

Делегацию на торжествах в Болгарии от Русского на Афоне Свято-Пантелеимонова монастыря возглавили член Священной Эпистасии и антипросоп при Священном Киноте Святой Горы Афон иеромонах Кирион (Ольховик), а также настоятель Подворья Афонского Свято-Пантелеимонова монастыря в Киеве иеромонах Алексий (Корсак). Они и доставили по благословению Вселенского Патриарха Варфоломея честные мощи в Болгарию.

Торжественная встреча святых мощей преподобномученика Игнатия, а также свв. мчч. Евфимия и Акакия состоялась в городе Стара Загора 6 октября вечером, после чего многочисленная процессия во главе с митрополитом Стара-Загорским Галактионом крестным ходом последовала улицами города к храму Введения Пресвятой Богородицы, где они были выставлены для всеобщего поклонения.

8 октября в честь 200-летия со дня мученической кончины Игнатия Афонского и Старозагорского члены Священного Синода Болгарской Православной Церкви в главном соборе города у мощей святого совершили торжественную Божественную литургию, в которой приняли участие тысячи местных верующих и паломников со всей Болгарии и зарубежья.

В этот же день ковчег со святыми мощами был торжественно перенесен в новопостроенный храм в честь преподобномученика Игнатия Старозагорского, расположенный на восточной окраине города.

В эти же дни состоялась научная конференция, посвященная жизни и подвигам св. Игнатия Старозагорского.

*** Преподобномученик Игнатий Афонский (+ 1814, известен также как Константинопольский, Новый, Старозагорский, Болгарский).

Память 1 мая (вместе с мчч. Евфимием и Акакием), 8 октября (в день мученической кончины), 20 октября (перенесение мощей на Афон), в Соборах Афонских преподобных и Болгарских святых.

В миру Иван, родился в г. Стара-Загора и, вероятно, был болгарином по происхождению. В кон. XVIII в. его родители, Георгий и Мария, переехали в Пловдив (греч. Филиппополь). С детства Иван отличался благочестием и 6 лет прожил в Рыльском монастыре в послушании у своенравного старца. Согласно болгарской версии Жития, Иван в монастыре жил у дяди (брата отца или матери), иером. Игнатия (Калпакчиева), бывшего разбойника, который раскаялся и стал монахом.

Иван вернулся в Пловдив, когда турки набирали людей в армию для подавления бунта в Сербии. Его отец отказался воевать с братьями по вере, за что был жестоко убит, а мать и 2 сестер насильно обратили в ислам. Узнав об этих событиях, Иван спрятался у благочестивой старицы. Сестры выдали его туркам, но Ивану удалось скрыться.

Некоторое время Иван пробыл в Бухаресте, а затем направился на Святую Гору Афон и в Шумене встретил знакомого по Бухаресту Елевферия, который перешел в ислам. Отречение друга расстроило Ивана. По дороге он был схвачен турками и от страха тоже дал обещание перейти в мусульманство. На Афоне он посетил разные монастыри, некоторое время прожил в скиту св. прав. Анны, затем перешел в скит Иверского монастыря во имя св. Иоанна Предтечи, где его наставниками были духовник Никифор и старец Акакий. Узнав о мученической кончине в Фессалонике прмч. Давида (+ 1813) и друга Елевферия, принявшего монашество с именем Евфимий (+ 22 марта 1814), Иван решил пострадать за Христа и тем искупить грех малодушия. Старец Акакий постриг его в монахи с именем Игнатий (в болг. версии высказано предположение, что имя было дано в честь дяди) и благословил на мученичество.

29 сентября 1814 г. Игнатий пришел в Константинополь вместе с мон. Григорием, который ранее сопровождал Евфимия. Через несколько дней, во вторник, причастившись Св. Таин, Игнатий переоделся в турецкую одежду и направился на заседание суда. Там он сорвал с головы тюрбан, бросил его на землю и сказал, что в юности вынужденно солгал, пообещав отречься от веры, а теперь желает забрать свои слова обратно и исповедать Христа, Истинного Бога. Судья призывал его изменить решение, но Игнатий смело порицал религию мусульман. Его заключили в темницу, где уговорами и пытками в течение 2 дней старались заставить отречься от Христа, но мученик был непреклонен. Тогда его осудили и 8 октября 1814 года повесили.

Через 3 дня монах Григорий выкупил его мощи и 20 октября доставил их на Афон, где положил вместе с мощами прмч. Евфимия в новом храме в скиту св. Иоанна Предтечи. Честная глава св. Игнатия находится в Русском монастыре вмч. Пантелеимона на Афоне, частицы его мощей хранятся в скиту св. Иоанна Предтечи и в Иверском монастыре.

Житие св. Игнатия и служба ему были написаны мон. Онуфрием Иверским и впервые изданы в Афинах в 1862 г. Акакием, монахом афонского скита св. Иоанна Предтечи. В честь преподобномучеников Игнатия, Евфимия Нового и Акакия Нового также были написаны общая служба и Похвальное слово. Афонский мон. Герасим Микраяннанит (+ 1991) составил в честь упомянутых 3 святых и прмч. Онуфрия Габровского (+ 4 янв. 1818) общий молебный канон и акафист.

По материалам сайта "Русский Афон"