В Киеве установили и освятили памятник воинам-патриотам

В Оболонском районе города Киева открыт памятный знак воинам-патриотам, тем, кто выполнял интернациональный долг в «горячих» точках мира, и тем, кто отстаивает право на свободу и защищает целостность Украины сегодня.

Как сообщает официальный сайт Киевской Митрополии УПЦ, 9 октября возле памятника состоялась благодарственная молитва. Освящение памятного знака совершил протоиерей Сергей Ющик - настоятель Свято-Воскресенского храма (памяти погибшим и ветеранам Афганистана), Первый проректор Киевской духовной академии и семинарии.

В мероприятии приняли участие председатель Оболонской районной государственной администрации в городе Киеве Александр Цибульщак, председатель общественной организации «Союз ветеранов Афганистана Оболонского района» Вадим Марченко, военный комиссар Оболонского районного военного комиссариата полковник Вадим Слепко, директор ООО «МЖК " Оболонь» Василий Антонов, глава Социального центра «Перспектива Оболонь» Владимир Старовойт, скульптор Александр Красноголовец.

Фото: сайт КДАиС