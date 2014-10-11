В УПЦ обсудили как больничные приходы могут помочь украинским солдатам и мирному населению в зоне АТО

В Киево-Печерской лавре 10 октября состоялось собрание настоятелей храмов Первого и Второго больничных благочиний Киева.

Как сообщается на сайте Киевской митрополии УПЦ, совещание возглавили викарии Киевской Митрополии епископ Ирпенский Климент и епископ Васильковский Николай с участием протоиерея Владислава Диханова - председателя Синодального отдела по социально-гуманитарным вопросам.

Священнослужители обсудили ситуацию, которая складывается на больничных приходах. Так, в связи с увеличением в киевских больницах раненых солдат архиереи призвали усилить их духовное окормление. Также был обсужден вопрос участия больничных приходов в сборе гуманитарной помощи военнослужащим и мирному населению, которые находятся в зоне проведения АТО.