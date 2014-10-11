В Киево-Печерской лавре отметили день памяти преподобных отцов Печерских в Ближних пещерах почивающих (фото)

В Успенской Киево-Печерской лавре сегодня торжественно отметели день памяти преподобных отцов Печерских в Ближних пещерах почивающих.

Как сообщает сайт лавры, накануне праздника в Успенском соборе было совершено Всенощное бдение, которое возглавил наместник обители митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел в сослужении архиереев УПЦ и духовенства обители. На литии он поименно упомянул всех преподобных Печерских в Ближних пещерах почивающих.

В сам день праздника раннюю Божественную литургию в Крестовоздвиженском храме совершил благочинный обители архимандрит Антоний и монашеская братия в священном сане.

Перед Причастием проповедь произнес архимандрит Пимен. В своем слове он отметил, что память о преподобных жива в сердцах людей, а ведомости летописей и патерика - это лишь малая часть всех тех чудес и подвигов, которыми они прославились. Нетленные мощи - главное свидетельство их постоянного присутствия с нами.

Проповедник обратил внимание на личность преп. Антония Печерского, который стал примером для всех монашествующих в деле борьбы со страстями. Он назвал преподобного воспитателем первой братии, которая принесла обильный духовный плод, в лице угодников Печерских, которые получили многие дары - прозорливости, исцеления, изгнания бесов.

Позднюю Божественную литургию в Великой церкви Успения Божией Матери возглавил Высокопреосвященнейший митрополит Павел.

Наместнику обители сослужили митрополит Бориспольский и Броварской Антоний, Управляющий делами УПЦ, архиепископ Нежинский и Прилуцкий Ириней, епископ Макаровский Иларий, епископ Ирпенский Климент, епископ Бородянский Варсонофий и епископ Фастовский Дамиан, а также братия и гости обители.

После чтения Святого Евангелия митрополит Павел обратился к пастве с архипастырским словом. Владыка наместник рассказал о важности непрестанной молитвы, благодаря которой, преемники отцев Печерских, невзирая на безбожное время, смогли сохранить и утвердить Церковь. Он акцентировал внимание на Евангельском чтении, на призыве Христа: «Приидите ко мне, все труждающиеся и обременненные, и Аз упокою вы». Митрополит отметил, что только добровольное несение своего жизненного крес та приносит радость и благодатную помощь от Господа.

Называя Киево-Печерскую гору - Вторым Иерусалимом, наместник подчеркнул, что в обители нет места разделению по каким-либо признакам, а все едины во Христе и в Святой Евхаристии. И хотя каждый из насельников выполняет свое послушание, все равно вся братия едина в молитвенном предстательстве друг за друга. Сложно хранить чистоту молитвы, но всегда рядом есть отцы Печерские, через которых Бог показывает пример такой молитвы.

Главными учителями для братии Владыка назвал преп. Антония и Феодосия, чьи подвиги сравниваются с трудами Моисея и Иоанна Крестителя.

Он особенно выделил тот момент, что главной добродетелью основателей обители была Любовь, которая воплощалась в их служении всем ближним. Преподобные угодники Божии, по словам митрополита, всегда с нами, и всегда помогают нам, если мы приходим в пещеры и усердно просим их о помощи.

После Божественной литургии был проведён Крестный ход к Ближним пещерам. Владыка Павел прочёл молитвы святым угодникам Божиим у места их земного подвига и поздравил всех молящихся с праздником, пожелав помощи Божией во всех благих жизненных устремлениях по молитвам преподобных отцов Печерских.

Фото: сайт Киево-Печерской лавры