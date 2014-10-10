В Софии Киевской откроется выставка, посвященная Киевскому митрополиту Петру Могиле

В выставочных залах музея «Дом митрополита» Национального заповедника «София Киевская» в декабре будет открыта выставка «Крестом и саблей: митрополит Киевский Петр Могила (1597-1647)».

Как сообщили "УНИАН-Религии" в пресс-службе заповедника, выставка откроется в рамках празднования 80-й годовщины основания Национального заповедника «София Киевская».

Проект посвящен выдающемуся церковному, политическому и культурному деятелю, архимандриту Киево-Печерского монастыря, митрополиту Киевскому, Галицкому и всея Руси (с 1633 года), экзарху Константинопольского патриарха Петру Могиле.

В экспозиции будут представлены портреты Митрополита Петра и представителей молдавского боярского рода Могил; экспонаты, раскрывающие самый таинственный период жизни будущего просветителя - его молодость, получения образования и службу в войске Речи Посполитой, во время которой он принял участие в Хотинской войне 1620-1621 гг.

Времена пребывания Петра Могилы на киевской архиерейской кафедре планируется представить наиболее знаковыми изданиями времен Петра Могилы, с помощью которых была упорядочена церковная жизнь на украинских землях, иконами пер. пол. XVII ст. Митрополит Петр Могила прославился как человек, который вернул «из тьмы подземной» древнерусские святыни (Десятинную церковь, Софийский собор, храм Спаса на Берестове, Трехсвятительскую церковь, Михайловскую церковь в Выдубецком монастыре). Ряд экспонатов на выставке продемонстрирует это направление деятельности выдающегося архипастыря.

Организация межмузейного проекта, проходит совместными усилиями Национального заповедника «София Киевская», Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника, Национального музея истории Украины, Национального художественного музея, Национальной библиотеки Украины имени В. Вернадского и Центрального государственного исторического архива Украины в г. Киев.