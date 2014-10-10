Сегодня в Киеве откроется XII Международный фестиваль православного кино «Покров»

XII Международный фестиваль православного кино «Покров» состоится в Киеве с 10 по 12 октября. Главное православное кинособытие года посвящено памяти Блаженнейшего Митрополита Владимира.

Для участия в конкурсе подано более 300 заявок из 14 стран мира — Украины, Беларуси, Германии, Греции, Израиля, Казахстана, Кипра, Кыргызстана, Литвы, Польши, России, США, Франции, Эстонии.

Всего на кинофоруме будет показано 50 работ из пяти стран мира. Среди них: «Блаженнейший Владимир» телеканала ИНТЕР, «Сеятель» польского режиссера Юрия Калины, «Бесы» Владимира Хотиненко и другие.

Фильмом-открытием фестиваля станет премьера новой работы польского режиссёра Кшиштофа Занусси «Инородное тело», показ которого состоится 10 октября в 17.00. Вход по пригласительным.

Начало просмотров конкурсных работ — 10 октября в «синем зале» Дома кино с 9.00. Вход на просмотры свободный.

*** Фестиваль православного кино «Покров» проводится по благословению Блаженнейшего Митрополита Владимира с октября 2003 года. Целью кинофорума является популяризация фильмов христианского содержания и награждение лучших из них. За 10 лет фестиваль представил зрителям более 500 кинокартин из многих стран мира.

"Православіє в Україні"