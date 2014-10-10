В УПЦ заявляют о захвате храма на Тернопольщине и бездействии местной власти

На Тернопольщине в селе Бутин прихожане храма в честь святого архистратига Михаила Збаражского благочиния Тернопольской епархии Украинской Православной Церкви сейчас не могут молиться за Божественными литургиями в своем храме.

Как сообщили УНИАН в Тернопольской епархии УПЦ, настоятель храма и верующие не могут попасть в храм, потому что, по их словам, 5 октября храм захвачен представителями Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата и представителями политической партии «Правый сектор».

«В воскресенье, 5 октября, я вместе с прихожанами пришел для совершения литургии, но храм уже был захвачен представителями Киевского патриархата. Вход в храм был под охраной неизвестных в форме и в балаклавах, которые называли себя “Правым сектором”. Наряд милиции спокойно наблюдал, как нас не пускали в храм. Воскресное богослужение было сорвано», - цитирует протоиерея В.Слободяна официальный сайт УПЦ.

Настоятель храма в Бутине протоиерей Владимир Слободян подчеркнул, что жители села, которые являются прихожанами храма, требуют у местных властей справедливости и защиты. При этом в Тернопольской епархии УПЦ обращают внимание на бездеятельность местной власти.

Сейчас собрано более 70 подписей жителей села Бутин, которые засвидетельствовали свою верность Украинский Православной Церкви и выступили против перехода в Киевский Патриархат.

В Тернопольской епархии УПЦ обращают внимание, что "представители местной власти пренебрегают Конституцией и законодательством Украины".

"Вместо того, чтобы зарегистрировать в Бутине новую общину для тех, кто стремится в Киевский патриархат, они лишили верующих Украинской Православной Церкви права на свободу совести и вероисповедания и, по сути, ликвидировали прежний приход, самовольно внеся поправки в ее Устав", - подчеркивают в епархии.

Сейчас епархия готовит судебные иски в отношении неправомерных действий чиновников государственных учреждений.

Добавим, что на официальном сайте Украинской Православной Церкви Киевского патриархата о событиях в селе Бутин на Тернопольщине не сообщается.