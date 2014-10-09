В Троице-Сергиевой лавре появился виртуальный тур по святыням обители

Виртуальный тур по всем святыням Троице-Сергиевой лавры - теперь могут совершить интернет-пользователи в любой точке земного шара. Этот необычный проект представили к 700-летию преподобного Сергия Радонежского в основанном им монастыре. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС.

"2014 год - особый, юбилейный для всемирно известной Троице-Сергиевой лавры - крупнейшего российского монастыря, центра русского православия. Поэтому очень своевременным оказалось для нас предложение компании Google", - сказал на презентации казначей лавры иеромонах Анатолий (Серебров).

"В результате была создана виртуальная экскурсия по Лавре и фотоэкспозиция "Житие преподобного Сергия" с описательной частью. Нам радостно, что теперь каждый пользователь интернета сможет побывать в нашем монастыре", - добавил он.

Трехмерный тур позволяет через интернет совершить экскурсию по всему монастырю и заглянуть внутрь храмов, включая древнейший Троицкий собор 1420-1423 гг, увидеть серебряную раку с мощами преподобного Сергия, иконы Андрея Рублева. Кроме того, оцифрованы многие артефакты, связанные с жизнью преподобного: его личные вещи, хранящиеся в лавре, фрагменты фресок и мозаик, книга "Лицевое житие" Епифания Премудрого.

Виртуальные выставки и экскурсии интегрированы в глобальные карты Google, сайт Троице-Сергиевой лавры и международную платформу Академии культуры Google и будут постоянно доступны интернет-аудитории.