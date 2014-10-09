Предстоятель РПЦ: никаких отпусков и зарплат у монахов быть не может

Традиции общежительных монастырей не предполагают никаких отпусков и зарплат у монахов, заявил в среду патриарх Московский и всея Руси Кирилл на первом съезде игуменов и игумений монастырей Московского патриархата в Троице-Сергиевой лавре, сообщает РИА Новости.

По словам патриарха, православная монашеская традиция подразумевает проживание в монастырях-общежитиях, в более уединенных, по сравнению с монастырями, скитах, а также отшельничество (полное уединение).

Предстоятель Русской церкви заметил, что "общежительный монастырь предполагает общую трапезу, общие труды, общее имущество, послушания, получаемые от настоятеля, ежедневный круг богослужений и, естественно, одного духовного руководителя – игумена или игумению".

Патриарх призвал насельников монастырей в условиях, когда "атмосфера мира врывается в наше общежитие", подражать примерам русских святых, таких, как основатель Троицкой обители, превратившейся впоследствии в лавру, преподобный Сергий Радонежский.

"Наша основная цель – сделать так, чтобы современные обители были училищами подлинного благочестия и святости. Вы должны копить внутреннюю силу, чтобы в любой момент эта сила могла послужить Церкви, преодолевая расколы, разделения, ереси", - заключил патриарх.