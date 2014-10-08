Патриарх Кирилл в день преставления преподобного Сергия Радонежского: Каждый святой - это герой

8 октября, в день преставления преподобного Сергия, игумена Радонежского, чудотворца (1392), Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в Успенском соборе Свято-Троицкой Сергиевой лавры. По окончании Литургии и молебна на Соборной площади лавры Предстоятель РПЦ обратился с Первосвятительским словом к участникам торжеств.

"...Смиренный старец, заложивший в лесных дебрях сей Свято-Троицкий монастырь, посвятивший свою жизнь молитве, созерцанию, исполнению послушаний, физическим трудам, никогда не готовивший себя ни к какой политической деятельности и даже отказавшийся от призыва святителя Алексия принять архиерейский сан, будучи внешне самым простым и незаметным человеком, так повлиял на судьбу нашего Отечества...

Многие люди, далекие от реального духовного опыта, стремясь сделать нечто значительное в своей жизни, все свои силы направляют на достижение каких-то временных успехов, не задумываясь о внутреннем факторе.

Конечно, нужны и временные успехи, и промежуточные победы, но человек не достигнет поставленной цели, пока не победит самого себя, пока не одержит этой главной победы над своими страстями, над своей похотью, над своими слабостями, над своей уязвимостью. Даже внешне сильный и могущественный человек, обладающий властью и деньгами, может стать легкой добычей своих собственных слабостей, если он неспособен одержать главную победу — победу над самим собой.

А без этой победы не может быть и иных подвигов: если человек не научился совершать подвиг во имя своего спасения, движимый Божиим страхом и желанием жить по Божией воле, то о каких же других подвигах может идти речь?

Преподобный Сергий всем нам являет дивный пример того, как личное спасение, как работа над самим собой, как преодоление своих слабостей возвышает личность до огромных, планетарных масштабов. Каждый святой — это герой, одержавший победу над самим собой; и как много святых, которые стали национальными героями, вождями, историческими личностями!

Большая роль в истории — удел очень немногих, а вот битва на своем собственном поле — удел каждого. И Бог нас будет оценивать не по тому, что мы сделали для истории, а по тому, что мы сделали, работая над самими собой, по тому, удалось ли нам одержать победу на своем личном поле брани. Если одержали, то мы никогда не сделаем ничего дурного не только по отношению к самим себе, к своим близким, но и по отношению к своему народу, к своей стране, к роду человеческому. В этом смысле каждый праведник имеет глобальное значение, потому что через жизнь праведников умножается в истории человеческой Божественное присутствие..."

Полный текст проповеди можно прочесть здесь

По материалам пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси