Глава УПЦ КП просит Папу Римского и Барака Обаму остановить разжигание третьей мировой войны

Глава Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет призывает глав государств, парламентов и народов Европы и США и Папы Римского Франциска остановить разжигание третьей мировой войны.

Об этом говорится в обращениях главы УПЦ КП к главам государств, парламентов и народам Европы, к президенту Соединенных Штатов Америки Бараку Обаме, Конгрессу США и американскому народу, также к Папе Римскому Франциску.

В своих обращениях от имени верных Украинской православной церкви Киевского патриархата патриарх Филарет выражает благодарность за моральную, дипломатическую, финансовую и иную поддержку, которую Европейский Союз и отдельные страны Европы, Соединенные Штаты Америки и Католическая церковь предоставляют Украине.

«В 1994 году Украина отказалась от третьего по численности ядерного арсенала, получив от ядерных государств, в том числе Великобритании, Франции и России, гарантии неприкосновенности своих границ», - отметил глава Церкви и предостерег: «Если международное сообщество не продемонстрирует, что любое государство, независимо от своего военного могущества, находится под защитой международного права, что договоры действуют, а их нарушение – наказывается, в противном случае разрушится вся архитектура мировой безопасности».

Он заметил: «Этот путь вернет нас в ХХ век – век двух мировых войн и холодной войны, когда вопросы отношений между странами и народами пытались решать на основании силы, а не права и справедливости. Миллионы жертв, разрушения целых стран, страдания народов – все это может стать не только описанием прошлого, но и возможным будущим, в том числе для Европы, если сила международных договоров и гарантий безопасности не будет возобновлена».

Глава УПЦ КП называет события в Украине "прелюдией к ІІІ мировой войне". "Нужно остановить зло, пока не слишком поздно», - сказал он. И призвал обеспечить выполнение гарантий по Будапештскому меморандуму.

Обращаясь к Папе Римскому, глава УПЦ КП просит осудить нарушение Будапештского меморандума, других договоров и правил, установленных для сохранения мира.