В Киево-Печерской лавре отметили престольный праздник в храме преп. Сергия Радонежского

В Киево-Печерской лавре 8 октября отметили престольный праздник в храме преп. Сергия Радонежского. Праздничную литургию возглавил ризничный обители архимандрит Андрей в сослужении настоятеля прихода прот. Сергия Виницкого и братии монастыря.

Перед Причащением иеромонах Александр произнес проповедь, в которой рассказал о житии подвижника и том примере следования за Христом, который показал преп. Сергий. Проповедник отметил, что каждому христианину стоит поучиться у игумена Троицкой обители смирению, послушанию и незлобию. Также он упомянул о важности в наши дни мирного духа, благодаря которому святой Сергий умиротворял княжеские усобицы и всякую вражду в людях.

После окончания богослужения был совершен благодарственный молебен преподобному. От имени наместника лавры Высокопреосвященнейшего митрополита Павла и братии обители архим. Андрей поздравил настоятеля храма прот. Сергия с Днем Ангела, а прихожан с престольным праздником.

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