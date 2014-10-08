Предстоятель УПЦ совершил всенощное бдение в Троице-Сергиевой лавре в канун дня преставления преподобного Сергия Радонежского

7 октября, в канун дня преставления преподобного Сергия, игумена Радонежского (1392), митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий совершил праздничную Всенощную в Успенском соборе Троице-Сергиевой лавры. Как сообщает официальный сайт УПЦ, митрополит Тернопольский и Кременецкий Сергий возглавил вечернее богослужение в лаврском храме преподобного Иоанна Лествичника.

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