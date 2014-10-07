Управляющий делами УПЦ и уполномоченный Канады по делам религий обсудили ситуацию с религиозной свободой в Украине

Управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Бориспольский и Броварской Антоний 7 октября встретился с Уполномоченным правительства Канады по делам религий Послом Эндрю Беннеттом.

Во время встречи речь шла о ситуации с религиозной свободой в Украине, а также о межконфессиональных и церковно-государственных отношениях.

Приветствуя канадского гостя, митрополит Антоний отметил, что Украина сегодня переживает сложный период в своей истории. Непростой является ситуация и в межконфессиональной сфере, поэтому визит господина Посла является очень своевременным.

По мнению владыки, «миссия Церкви в условиях земной жизни является неизменной - это спасение человека. Мы должны ценить земную Родину, но и должны видеть и вечную перспективу. И когда звучат политические лозунги, в том числе и из уст священнослужителей, мы всегда подчеркиваем, что Церковь должна оставаться Церковью, она не может становиться политическим институтом. Церковный амвон не может превращаться в политическую трибуну. Думаю, что сегодня каждый из нас - священников, должен сделать все, чтобы ни в коем случае наша конфессиональная принадлежность не разделяла людей».

Митрополит Антоний выразил сожаление, что «определенные конфессии используют сложную общественно-политическую ситуацию, чтобы захватывать наши храмы».

Владыка рассказал гостю, что главным образом, нарушение прав верующих УПЦ происходит со стороны УПЦ КП. В большинстве случаев изменение подчиненности религиозных общин УПЦ происходит путем голосования всех жителей села, по избирательным спискам, что является грубым нарушением законодательства о свободе совести. Ведь проживание в том или ином населенном пункте не делает человека автоматически прихожанином и членом религиозной общины, которая находится в этом населенном пункте.

При этом, согласно Закону Украины «О свободе совести и религиозных организациях», если в городе или селе есть люди, которые желают принадлежать к УПЦ КП или к любой другой конфессии, то Закон предоставляет им такую возможность путем регистрации новой религиозной общины и построения другого культового помещения, в связи с чем отпадает потребность сеять религиозную вражду и отбирать храмы.

Управляющий делами УПЦ привел конкретные случаи насильственного перевода приходов УПЦ, отметив, что очень часто в этих конфликтах замешаны представители политических партий, кандидаты в депутаты, которые пытаются поднять свой рейтинг перед выборами. Владыка Антоний также отметил, что официально представители государственной власти пытаются удержать ситуацию под контролем и заявляют, что не допустят насилия.

Представителю правительства Канады был передан список захваченных приходов с фактами явного нарушения прав верующих, а также список тех приходов, где конфликты продолжаются. Господин Е. Беннетт принял материалы, выразив готовность донести обеспокоенность Украинской Православной Церкви международным организациям, отслеживающим соблюдение прав человека.

Гостю было сообщено, что со своей стороны Украинская Православная Церковь делает все возможное, чтобы удерживать межрелигиозный мир. В частности, как рассказал владыка, когда в Антраците, вооруженные люди захватили здание церкви христиан-баптистов, и заявили, что здесь будет «православный центр», УПЦ официально отмежевалась от такой акции и заявила, что не только не одобряет, но и не примет подобных «подарков».

Аналогичная ситуация образовалась с захватом кафедрального собора и помещения епархиального управления так называемой УПЦ КП в Луганске, где митрополиту Луганскому и Алчевскому Митрофану было предложено принять собор и эти помещения в свое подчинение. Однако, митрополит Митрофан принципиально отказался от этого предложения. Также, недавно, в Горловке Донецкой области, представители так называемой ДНР прервали молитву и разогнали верующих церкви Адвентистов седьмого дня, а их пастора - Литвиненко Сергея Григорьевича, вывезли в неизвестном направлении.

Представителям Украинской Православной Церкви с помощью Горловской епархии, удалось выяснить, что пастор жив, ему ничего не грозит и сейчас ожидается его отстранение.

«Таким образом, УПЦ пытается посильно помогать другим конфессиям в их проблемных ситуациях или, по крайней мере, не усложнять их. Хочется надеяться, что соответствующее отношение будет и с их стороны к нам», - резюмировал владыка.

Со своей стороны господин Посол, выслушав владыку, сказал, что видит явным тот факт, «что желание мира и диалога превалирует в вашей Церкви», и отметил, что в настоящее время одной из лучших площадок для межконфессионального диалога в Украине является Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций. Стороны также обменялись мнениями относительно перспектив будущего примирения между людьми после окончания военных действий и роли Церкви в этом процессе.

В завершение встречи митрополит Антоний вручил гостям памятные подарки, среди которых были издания Киевской духовной академии и Киево-Печерский патерик» на английском языке.

По материалам официального сайта Киевской Митрополии УПЦ