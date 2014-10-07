Епископ Львовский и Галицкий УПЦ Филарет прокомментировал ситуацию в городе Турка, где захвачен храм УПЦ (укр.)

Коментар єпископа Львівського і Галицького Української Православної Церкви Філарета у зв’язку з захопленням Свято-Покровського храму міста Турка розміщено на офіційному сайті єпархії.

Протягом вересня 2014 року у місті Турка відбувались події, пов’язані з підготовкою захоплення Свято-Покровського храму Української Православної Церкви. Зокрема певні особи, які назвалися активістами, ініціювали 7 вересня збори «православної громади міста», на яких попри протести парафіян Покровського храму було прийнято рішення про перехід храму під юрисдикцію УПЦ КП.

Саме голосування проходило 14 вересня, в неділю, під час богослужіння. Проте парафіяни, які є постійними прихожанами церкви, відмовились голосувати та прогнали заколотників з подвір’я храму. Ясна річ, що голосування, в якому брали участь прості перехожі, привело до результату, який і очікували так звані активісти.

Критичної точки події досягли 28 вересня, коли невідомі агресивно налаштовані чоловіки на чолі з тими самими ініціаторами не впустили священика та вірних до храму. Вранці замки від дверей були заблоковані, а ворота замотані ланцюгами. Сама ж церква була взята в кільце особами, які ніколи не були парафіянами храму. Під час штовханини священику Турківського благочиння пляшкою розбили носа.

Викликає обурення той факт, що всі ці протиправні дії відбувалися під наглядом міліції, яка захищала злочинців, а законних власників храму відтісняла, допомагаючи цим самим заколотникам.

Попри всі звернення керуючого єпархією в районну адміністрацію та силові структури з попередженнями, що в місті назріває релігійний конфлікт, жодного запобіжного заходу з їхнього боку вжито не було. Більше того, навіть після вчинення даного злочину і обласна адміністрація, і обласна прокуратура, і обласне управління МВС запевнили керуючого єпископа, що буде вжито заходів щодо захисту прав віруючих, але де-факто інтереси вірян проігноровано.

Турківчани не мають наміру переходити в будь-яку юрисдикцію і залишаються вірними Української Православної Церкви

5 жовтня правлячий архієрей приїхав до Турки звершити Божественну літургію, але зустрів опір все тих же заколотників. Під час спілкування з усіма сторонами конфлікту єпископ отримав агресивну відмову на пропозицію йти на діалог та не розпалювати ворожнечі між жителями одного міста, що може бути використано зовнішнім агресором, виправдовуючи свої дії на Сході.

Парафіяни Покровського храму на сьогоднішній день знаходяться під жорстким тиском з боку злочинців та регулярно отримують на свою адресу погрози із застереженням не виявляти своїх прав на сповідування віри чи приналежність до юрисдикції УПЦ. Проте, на даний момент парафіяни зібрали вже майже 500 підписів турківчан, які не мають наміру переходити в будь-яку юрисдикцію і залишаються вірними Української Православної Церкви.

На сьогоднішній день у Свято-Покровському храмі звершуються богослужіння священиком УПЦ КП.

Виникає лише кілька запитань: яким силам сьогодні потрібні конфлікти на релігійному ґрунті у Західній Україні, себто, чи не отримали накази т.зв. активісти від тих політичних сил, яким потрібно проілюструвати складені міфи про «бандерівців» та їх агресивні дії щодо православних галичан?

А ще хотілося б запитати: як у цивілізованому світі захищаються інтереси віруючих і чи за таке «європейське майбутнє» стояв Майдан?

Таким чином, знову ми стаємо свідками, як політики через своїх замовних активістів, начебто патріотів, надалі провокують конфлікти серед звичайних українців. Хотілося б нагадати цим провокаторам, яким байдужий чужий біль, що за ті копійки, за які вони так активно проявляють свій «героїзм», на Божому Суді відкупитися не вдасться.