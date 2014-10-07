В нынешнее время большинство из нас занято борьбой с огромной волной негатива, связанной с событиями в стране. Мы задаемся вопросами: как можно было допустить до такого, кто и куда смотрел, что теперь гибнут люди? Как нам жить со всем этим? Как жить матери, у которой убили сына, как жить беженцам, которые лишились всего, что имели? Кто виноват и как этот ужас остановить? Святые отцы говорят, что остановить войну можно только миром, а обиду и ненависть — прощением. О том, как научиться прощать, мы узнали у наместника Киево-Печерской лавры, митрополита Павла.

ПУТЬ К СОВЕРШЕНСТВУ. "Прощение — это самая главная цель нашей христианской жизни, — говорит владыка Павел. — Господь сказал: "И остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должникам нашим". Если вы хотите быть прощенными, вы должны простить ближнего своего. Священное Писание говорит неоднократно, что мы не должны иметь злобы ни на кого. Если бы Адам и Ева после своего грехопадения попросили у Бога прощения, думаю, Господь бы простил. И не было бы тех обид, соблазнов, болезней, страданий, которые сегодня есть в нашем человечестве. Вместо прощения они стали обвинять другого: Ева — змия, Адам — Еву, "которую ты, Господь, дал мне". Так и до сегодняшнего дня, мы друг на друга перекладываем свои грехи, свои беззакония, думая, что в случившемся виноват кто угодно, только не я. Если бы Отец Небесный имел злость на нас, Он не послал бы сюда своего возлюбленного Сына, который даровал нам прощение от Отца и восхождение в обитель Царствия небесного.

Прощение — это не слабость, как многим кажется, а величайшая в мире добродетель. Прощение своего обидчика означает, что ты носишь в себе образ Божий, который простил твои грехи. Месть — это дьявольское падение, когда ты сам вместо Бога решаешь, как поступить с обидчиком. Но решение, что делать с человеком, — прерогатива Бога. Мстящие — богоборцы. Потому лучше всего простить человеку. Ведь все мы не без греха, и все хотим быть прощенными. Молитва "Отче наш" свидетельствует: "И остави НАМ долги наши". Не сказано: "ИМ долги". Отпустил, смог простить ты на маковое зерно — столько же и тебе будет прощено. Не простил ты, то как бы ни просил — не будет тебе прощено. Наше прощение зависит от того, насколько мы простили ближнему. Придет время, мы и сами можем невольно обидеть другого. Но если уж обидел, не жди мести, а послужи тому человеку добрыми делами. "Отомсти" в добром смысле слова. Докажи, что ты был не прав, а он был прав".

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО ПРОСТИЛ. Часто бывает, казалось бы, вроде простил человеку, а проходит год, другой — и обида вновь всплывает. Выходит, что ты так и не простил? "Возможно, это просто напоминание о том, как не нужно делать, — говорит митрополит Павел. — Когда всплывает воспоминание о том, как ты неправильно поступил, значит, что наша совесть из-под толстого слоя свинского вопиет: "Я был неправ!". Например, вы выросли, родили ребенка, воспитываете его. И у вас вдруг начинают всплывать самые разные воспоминания — как вы поступали со своими родителями, как они поступали с вами. Что, вы не простили тогда друг друга? Простили. Но эти воспоминания заставляют вас вновь и вновь просить прощения у родителей за свое поведение. Просто в молитве, если родители уже на том свете, проговорить: "Прости меня, мамочка! Ты дала мне жизнь, ты дала мне все, а я так нехорошо тогда поступил!" Это не значит, что вы держите на нее или на себя зло. Нет! Вы рыдаете о том, что могли по-детски поступить и обещаете, что впредь так поступать не будете. Поэтому не всякое воспоминание о вашей греховности говорит о непрощенности греха.

ПРИНЦИП ПРОЩЕНИЯ

"Непрощение — большая беда, внутренний враг, который губит душу, — говорит владыка Павел. — Потом получается, как в анекдоте: "Сара, у тебя Абрам денег занял? — Да. — Так он их не отдаст. — Ну и спи спокойно, теперь пусть он с ними мучается". Вот вам принцип прощения. Простить легко — нужно просто приучить себя к этому. Может, сегодня за свое гордое "я" мы и получаем возмездие. Как Господь сказал: "Вы отошли от меня и захотели Саула-царя — пускай он вас и защищает. Вы забыли истинного Бога и его заповеди, потеряли страх, святость — вот и получите". Прощение может изменить мир. Бог отдал Сына, чтобы Он понес за нас наши грехи, научил врачевать душу таинствами церковными, а наипаче прощением — Божественной силой и благодатью. Прощение обязательно наступит, когда болит душа, и ты кричишь: "Господи, зачем ты оставил меня?" Вот тогда Господь вступает в силу, безысходность растворяется, и наступает умиротворение. Будем же, как тот благоразумный разбойник: "Помяни меня, Господи, во Царствии Твоем". Каждый пускай помнит свои грехи, помнит, что ему вручено сегодня время для спасения друг друга, для сохранения нашей страны. Горе тому, через кого входит в мир соблазн, кто ломает мир и не хочет простить ни себя, ни свой народ. Простить — главное, что мы все должны сделать. Именно сейчас, пока не поздно, пока мы еще живы".

ЖИЗНЬ БЕЗ ГНЕВА: УЧИМСЯ ПРОЩАТЬ ПРЕЗИДЕНТА И УБИЙЦУ СЫНА

Самый лучший индикатор испытания нашей совести — это заповеди Божьи, говорят святые отцы. Выпишите их себе на листик, положите на рабочий стол и смотрите каждый день: все ли я сделал так, как молился, как себя вел, если гневался — попросите избавить вас от гнева. Вместе с владыкой Павлом мы решили разобраться, как простить супруга, начальника, себя и даже власть.

ПРОСТИТЬ СУПРУГА. В семье не должно быть вопроса: кто первый должен прощать. Муж и жена — единая плоть, а семья — малая церковь на земле. Если кто-то что-то сказал обидное — нужно мириться еще до захода солнца. Лучше высказаться, но подытожить это тем, что друг без друга муж и жена не смогут, и нужно уступать. Всегда кто-то будет неправ. Но муж должен ценить жену — она является источником его жизни. В народе говорят: "Я зАмужем", а надо говорить: "ЗамУжем" — то есть я за мужем, как за каменной стеной. Я когда венчаю, наставляю: "Ты не жди, чтобы жена тебе что-то сделала или приготовила — помогай ей, ведь она нянчит твою часть тела. Дорожи ею, помоги ей, ведь вы — единое целое. У вас все — на двоих: и горе, и радость, и прощение с примирением".

ПРОСТИТЬ ШЕФА. Начальники нам посылаются и добрые, и злые. Чаще всего Господь дает вам начальника для исправления. Надо терпеть и молиться, чтоб Господь вразумил шефа или отвел его от вас, и дал вам мудрости и прощения. Может, и подчиненному настанет время сказать боссу: "Ты не прав". Этого не надо бояться, но и злоупотреблять тоже не нужно. Если шеф умный — поймет и возлюбит тебя, не поймет — возненавидит и прогонит.

ПРОСТИТЬ СЕБЯ. Временами бывает так стыдно перед собой, что невольно вспоминаются стихи: "Мечты ушли, осталась гадость". Простить другого — это счастье, это христианский долг. Но вот простить себя гораздо сложнее. Когда душа поражена грехом, поможет только исповедь. Священник — самый лучший и тонкий психолог, который обновит твою душу покаянием и соединит тебя с Богом. На своем личном опыте могу сказать: только когда я смирился со смертью, милость Божья в немощи моей привела к тому, что врачи нашли, наконец, причину болезни. А до этого никто ничего не понимал. Только когда я согласился: Господи, если уже умирать — то на то воля Твоя, лишь одно прошу — не лиши Своей милости. Тогда на следующий день в моем организме нашли бактерию, которая меня убивала. В первый мой приступ я видел Собор Преподобных, которые стояли слева у моей головы. А когда мне стало легче — их не стало. Потом, сколько ни просил: Господи, дай мне еще такую милость увидеть — нет. Они были до того времени, когда мне было очень тяжело.

ПРОСТИТЬ ВЛАСТЬ. Президента, если на него гневаешься, нужно простить, как и всех других. Каждый народ заслуживает своего правителя. Все начиналось с камня, а заканчивается "Градом". Всякая революция — это хаос и безответственность. Но даже в этом случае проклинать власть не нужно. Надо учиться прощать и молиться за тех, кто сделал зло. Чтобы Господь дал преграждение их злу. Чтобы Господь умудрил политиков, потому что гибнет наш народ. Народ, который основал Москву, вышел из Киева. Потому и говорят: Киев — мать городов русских. Да, прошло много поколений, ассимиляция, но они такие же, как и мы. А взявший меч от меча погибнет.

ПРОСТИТЬ УБИЙЦУ. Недавно ко мне приезжали мамы ребят, которых я крестил на Волыни. Они рассказывали, сколько детей привезли в гробах. Был случай. Во Владимир-Волынский привезли гроб, похоронили, а мама с кладбища не уходит. И тут — звонок от сына: "Мама, я жив!". Когда она пришла в себя, то сказала: "Значит, тот, кто в этой могиле, тоже мой сын!". Как маме простить того, кто убил ее сына, кто послал его на смерть? Надо стараться простить. Пути Господни неисповедимы. Возможно, душа этого солдата достигла такого совершенства, что Господь ее забрал. Ведь Христос Спаситель мира не согрешил, а его убили! Нужно набраться терпения и воздавать молитвы за то, чтобы Господь упокоил душу убитого сына. Материнская молитва сильнее всех молитв в мире! Если мы хотим быть прощены — мы и сами должны прощать. Родина будет помнить своих героев, которые защищали нашу землю, при любых политиках и олигархах.

Анастасия Белоусова, газета "Сегодня".