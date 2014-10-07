Маме 9-месячного малыша срочно требуются средства на капельницы - денег совсем нет

Наша давняя знакомая и добрый друг мужественная Татьяна Кормич позвонила и спросила совета: как бы вы поступили на моем месте?

Мы ее выслушали, подумали и решили: будем просить. Напишем, расскажем всё как есть, и положемся на доброту тех, кто прочитает. Ведь больше помощи ждать неоткуда.

У Тани серьезные осложнения после тяжелого многолетнего лечения гепатита С и… 9-месячный сын Андрюша на руках

Таня говорит, что когда ее «поздняя радость», 9-месячный сын Андрюша, прижимается к ней, смотрит на нее огромными своими голубыми глазами, ей очень-очень хочется жить. Но врачи пугают ее словом «панкреонекроз», который может у нее развиться и заставит её оставить своего сыночка сиротой.

Таня растит Андрея сама, с ним ездит по всевозможным своим обследованиям и лечениям, и больше всего на свете боится оставить его на этой земле одного: «Что с ним, этим ангелом, без меня будет?..»

Благодаря помощи православных волонтеров из «Молодости не равнодушной» и активистов фонда «Мама-SOS», Таня смогла пройти лечение поджелудочной железы, пострадавшей в результате сильнейшей терапии против гепатита С.

Теперь приступы возобновились и участились. Каждые 2 недели ей необходимо проходить капельницы — без них организм не справляется. Врачи говорят, что поджелудочную «убили» противогепатитной химиотерапией, но, победив гепатит, Таня не собирается умирать от панкреонекроза. По крайней мере, надеется не умереть.

Сейчас ей срочно необходимы средства — любые. На поддерживающие капельницы.

Но в идеале нужно пройти обследование и лечение в израильской клинике. Оттуда получен ответ на запрос и гарантия, что профессора — гастроэнтеролог и гепатолог — сделают заключение и назначат лечение. Цена вопроса — 5 000 долларов. Но это — мечта. А реальность — капельницы в украинской поликлинике, на которые СОВСЕМ нет денег.

Телефон Тани: 066-139-20-58.

Средства можно перечислять на карту Приватбанка: 5577 2127 1678 8776

"Православие в Украине"