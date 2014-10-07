В УПЦ завяляют о попытке захвата храма в Бориспольской епархии (фото)

Произошла попытка захвата храма Украинской Православной Церкви в Переяслав-Хмельницком Бориспольской епархии.

Как сообщается на официальном сайте УПЦ, 5 октября неизвестные лица, которые были одеты в камуфляжную форму, вооруженные бейсбольными битами, захватили храм святых Бриса и Глеба. Они пришли в сопровождении депутатов местного совета.

Люди с бейсбольными битами срезали замки на церковных дверях, ударили в церковные колокола и заблокировали вход в храм.

Как подчеркивается на официальном сайте УПЦ, мятежники угрожали и оттеснили от храма настоятеля храма протоиерея Анатолия Михневича и сорвали с его головы скуфию.

Отец настоятель сообщил об инциденте в милицию, и она выставила охрану у дверей храма. Благочинный, духовенство благочиния и верующие немедленно прибыли к месту, где установили дежурство.

"Протестующие, которые вообще не имеют никакого отношения к жизни религиозной общины, настаивали на отстранении настоятеля храма УПЦ и перехода общины и храма Киевского патриархата (далее-УПЦ КП). Действия происходили при молчаливом наблюдении представителей духовенства УПЦ КП", - сообщает официальный сайт УПЦ.

Позже к храму подъехал городской голова Т.Костин для урегулирования конфликтной ситуции между нападающими и православной общиной. Он объявил о собрании жителей микрорайона Борисовка в субботу, 11 октября, для проведения голосования относительно перехода общины в УПЦ КП.

По материалам официального сайта УПЦ

Фото: пресс-служба Бориспольской епархии УПЦ