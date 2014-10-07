В Польше отметили 100-летие мученической кончины св. Максима Сандовича

Польская Православная Церковь Польши отметила столетие мученической кончины св. Максима Сандовича и двадцатую годовщину его канонизации, сообщает sedmitza со ссылкой на православный сайт orthodoxie.com.

Рожденный в униатской семье в Карпатской Руси, в то время входившей в состав Австро-Венгерской империи, будущий священномученик перешел в Православие в Почаевской Лавре. Митрополит Антоний (Храповицкий), в то время занимавший Волынскую кафедру, предложил ему учиться в Житомире и стать священником, чтобы осуществлять миссионерскую деятельность в своем родном крае.

За миссионерскую деятельность и привлечение русинов в Православие отец Максим в 1912 г. был заключен австро-венгерскими властями в тюрьму во Львове. Поводом для его ареста стали подозрения в «шпионаже в пользу России». Освобожденный из заключения, он в июне 1914 г. снова был арестован и расстрелян в течение первой недели Первой мировой войны, без какого-либо предварительного суда и следствия.

Священномученик Максим Сандович был канонизирован в 1994 г. Польской Православной Церковью. По случаю двадцатой годовщины канонизации отца Максима 19 сентября 2014 г. митрополит Варшавский Савва совершил Божественную Литургию в Горлице — месте мученической кончины св. Максима Сандовича.