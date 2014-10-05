В Москве проходит выставка «Обитель преподобного Сергия»

Выставка, приуроченная к 700-летию со дня рождения преподобного Сергия Радонежского, проходит в Государственном историческом музее Москвы, сообщает сайт "Православное образование".

Выставка, посвящённая «величайшему из святых Древней Руси» и основанному им монастырю, впервые позволяет столь масштабно показать выдающийся вклад преподобного Сергия в историю и культуру России и Русской Православной Церкви. Выставка представляет Преподобного и как святого, и как реального исторического деятеля, имя которого неразрывно связано с освобождением Руси от ордынского ига. История Радонежского игумена и его обители показана в контексте общерусской истории XIV-XX вв.

Центральное место в разделе экспозиции «Преподобный Сергий и его эпоха. Почитание и прославление» занимают подлинные реликвии времени преподобного Сергия. Впервые экспонируются все десять фрагментов уникального шитого походного иконостаса XV в. На выставке представлены такие раритеты, как Лицевой летописный свод и Геннадиевская Библия 1499 г.

Среди редких гравюр и печатных изданий XVIII в. центральное место занимают подлинный указ императрицы Елизаветы Петровны из Святейшего Синода архимандриту Арсению (Могилянскому) об именовании Троице-Сергиева монастыря Лаврой от 22 июня 1744 г., подлинная Жалованная грамота императрицы Елизаветы Петровны Троице-Сергиевой лавре на вотчины в разных уездах.

На выставке впервые показан уникальный комплекс из десяти икон конца XVIII в. с сюжетами жития преподобного Сергия и портретная галерея московских митрополитов — священноархимандритов Лавры.