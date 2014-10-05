Патриарх Грузии Илия Второй станет крестным отцом более 600-а младенцев

5 октября в Кафедральном соборе Пресвятой Троицы состоится 37-е по счету массовое крещение младенцев.

На этот раз крестниками Католикос-Патриарха всея Грузии Илии Второго станет 621 ребенок, - сообщает Новости-Грузия. Крестники Святейшего получат свидетельства о крещении и нательные крестики. По окончании Таинства Крещения Патриарх благословит крещеных малышей.

В Православной Церкви Грузии патриаршие крещения стали уже традицией. Первое массовое крещение младенцев Католикос-Патриархом Грузии прошло 19 января 2008 года в соборе Пресвятой Троицы.

Глава ГПЦ заявил о готовности крестить третьих и последующих детей в семье, родители которых венчались в церкви.

На сегодняшний день у Патриарха Илии Второго насчитывается уже 19 136 крестников.

Рravmir