Трехлетнему Саше нужна срочная операция на сердце, которая стоит 68 тысяч гривен

Этому малышу всего 3 года и 1 месяц и ему нужна срочная помощь! У него врожденный порок сердца, который может привести к остановке сердца, при отсутствии коррекционной терапии. Нужна срочная операция эндоваскулярным методом.

Порок не позволяет маленькому сердечку правильно работать. Из-за этого в лёгкие поступает слишком много крови. Операция не полосная, а рентгеноскопическая. Процесс длится менее часа, за это время зонд вводится через бедро и доходит до сосудов маленького сердца. На месте дефекта ставят аклюдер. Эта маленькая пружинка спасет жизнь маленькому Саше.

Операция нужна срочная. Стоимость ее — 68 тысяч гривен.

ОПЕРАЦИЯ НУЖНА СРОЧНО - ВРЕМЕНИ НЕТ!!!

Крестная мальчика Ирина Толстая https://www.facebook.com/lit.iryna просит всех неравнодушных - не проходите мимо беды малыша! Подарите шанс на здоровую нормальную жизнь!

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