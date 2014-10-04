Предстоятель Украинской Православной Церкви посещает Харьковскую епархию

3-4 октября Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий с двухдневным визитом посещает Харьковскую епархию Украинской Православной Церкви. Цель визита - участие в праздновании 215-летия Харьковской епархии.

3 октября Блаженнейшего Митрополита Онуфрия в аэропорту Харькова встретили: управляющий епархией митрополит Харьковский и Богодуховский Онуфрий, архиереи УПЦ, священнослужители епархии, председатель Харьковской областной государственной администрации Игорь Балута и председатель Харьковского областного совета Сергей Чернов.

Блаженнейший Митрополит Онуфрий поблагодарил за теплый прием, после чего ответил на вопросы журналистов.

Предстоятель Украинской Православной Церкви подчеркнул, что прибыв в Харьков, он вместе со всеми будет молить Господа, чтобы благословение Божие покрывало харьковскую землю и ее народ и мир находился в человеческих душах и государстве.

В этот же день Первосвятитель посетил храм святых Жен-Мироносиц, строящегося в сквере Победы в центре Харькова. Блаженнейший Владыка ознакомился с ходом строительства храма и посетил недавно освященный нижний храм в честь святого благоверного князя Александра Невского.

Вечером Предстоятель УПЦ прибыл в Свято-Благовещенский кафедральный собор города Харькова, где совершил праздничное Всенощное бдение. В притворе храма Его Блаженство встретили: ключарь собора протоиерей Иосиф Денькович, священнослужители Харьковской епархии, гости и прихожане. В соборе Блаженнейший Владыка поклонился местным святыням.

За богослужением Архипастырю сослужили: митрополиты - Луганский и Алчевский Митрофан, Черкасский и Каневский Софроний, Николаевский и Очаковский Питирим, Харьковский и Богодуховский Онуфрий, архиепископы - Изюмский и Купянский Елисей, Ивано-Франковский и Коломыйский Пантелеимон, Городницкий Александр, епископ Ирпенский Климент, духовенство епархии. Богослужебные песнопения исполнил хор Харьковской духовной семинарии.

Во время богослужения Первосвятитель посетил могилу митрополита Харьковского и Богодуховского Никодима (Руснака) в нижнем храме Свято-Благовещенского собора в честь святителя Мелетия, архиепископа Харьковского, где совершил заупокойную литию.

Пресс-служба Украинской Православной Церкви