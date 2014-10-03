В Киеве в Ионинском монастыре 5 октября состоится молебен о мире в Украине

В киевском Троицком Ионинском монастыре 5 октября в 19.00 состоится молебен о мире в Украине. Молебен возглавит наместник обители епископ Обуховский Иона.

«Приходите семьей, берите друзей!.. Теплое одеяло, которое поможет детям не заболеть; пара обуви, кастрюлька, кружка, детская игрушка... Это доза донорской крови солдату, которая спасет ему жизнь. Даже если Вы не сможете помогать, приходите! Горячая соборная молитва о будущем нашей страны, о будущем детей, о будущем друг друга, о тех, кто страдает сейчас от войны, очень важна!», - говорится в приглашении волонтеров.

Контактный телефон - (067) 657 88 38 - Анна.

Более подробную информацию вы можете узнать в группе в Контакте:

http://vk.com/molodist_help

Номер карточки для пожертвований «Помощь пострадавшим от военных действий в Украине» 4149 6258 0363 5109 Приватбанк.

По материалам "Православие в Украине"