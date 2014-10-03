УПЦ КП призовет граждан быть активными на парламентских выборах - Филарет

Предстоятель Украинской Православной Церкви Киевского патриархата Филарет отмечает, что Церковь призовет граждан быть активными на парламентских выборах 26 октября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время встречи членов Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций с председателем Верховной Рады Александром Турчиновым и премьер-министром Арсением Яценюком.

”Мы не можем открыто призывать голосовать за ту или иную партию. Но мы можем, и я думаю, мы сделаем это - призовем всю нашу паству к тому, чтобы они были активными на выборах”, - сказал Филарет.

Он также подчеркнул, что в парламент необходимо выбрать тех людей, которые будут укреплять государство.

”Нам нужен не какой-нибудь парламент, а парламент, который будет защищать и Украинское государство, и украинский народ”, - отметил глава УПЦ КП.