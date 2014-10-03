Православная Церковь переиздала 24-томник служебной Минеи
Издательство Московской Патриархии выпустило в свет 24-томное переиздание одной из важнейших богослужебных книг Православной Церкви — служебной Минеи, содержащей службы церковным праздникам и православным святым на каждый день года.
Как сообщается на сайте Издательства, в переиздание 2014 года включены службы:
святому благоверному князю Владиславу Сербскому (24 сентября);
священноисповеднику Афанасию, епископу Ковровскому, песнописцу (15 октября);
Собору новомучеников и исповедников Радонежских (27 ноября);
священномученику Илариону, архиепископу Верейскому (15 декабря);
преподобному Симеону Псково-Печерскому (5 января);
преподобному Серафиму Вырицкому (21 марта);
святителю Иоанну, архиепископу Шанхайскому и Сан-Фрацисскому (19 июня);
Собору новомучеников и исповедников Соловецких (9 августа);
Пресвятой Богородице в честь чудесного явления Ее Светописанного образа в русском Пантелеимоновом монастыре на Святой Горе Афон (21 августа).
На корешке и крышке переплета каждого тома, а также на титуле проставлен диапазон дней, службы которых входят в соответствующий том. Это позволяет быстро находить на полке том с необходимой службой.
Также во всех томах исправлены опечатки и ошибки, обнаруженные священно- и церковнослужителями в процессе пользования книгами.