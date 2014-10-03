Вышел в свет сборник интервью наместника Ионинского монастыря епископа Ионы (Черепанова)

Вышло в свет новое издание «Епископ Иона (Черепанов). Пастырь и община: сборник интервью» к престольному празднику Киевского Троицкого Ионинского монастыря.

Как сообщает "Православие в Украине", книга подготовлена в рамках издательской деятельности Синодального молодежного отдела УПЦ и представлена на VIII Всеукраинской конференции глав и сотрудников епархиальных молодежных отделов и организаций, прошедшей в Коблево с 30 сентября по 2 октября.

В сборник вошли интервью разных лет, собранные по одному критерию: все они так или иначе касаются взаимоотношений внутри православной общины — настоятеля и прихожан, прихожан между собой, распределения инициатив и ответственности на приходе.

"Каким должен быть православный приход? Какова роль священника в жизни общины и что должны делать прихожане?..

Часто спрашивают: что людям нужно от священника и в чём задача настоятеля?.. Человеку не так-то много и нужно. Он не требует, чтобы духовный отец был особо даровитым, сверхобразованным, голосистым. Ему важно, чтобы он в священнике мог хоть чуть-чуть видеть образ любящего Христа. Видеть ту любовь, благодаря которой христианство устояло среди всех гонений и притеснений на протяжении такой бурной многовековой истории.

Люди в храме ищут отеческого отношения. Если оно будет, то перекроет все прочие возможные недостатки личности священника. А когда пастырь будет иметь любовь к своим прихожанам, будет относиться к ним как к своим детям, то станет для них настоящим добрым пастырем — когда паства знает голос его и за ним идёт, причём не куда-либо, а ко Христу", - отмечает в предисловии наместник Ионинского монастыря епископ Обуховский Иона.