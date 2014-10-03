В Святогорскую лавру едет 30 тонн гуманитарной помощи для пострадавших на Востоке Украины

Из Одессы в Святогорскую лавру отправились автомобили с гуманитарной помощью для пострадавших от военных действий на Востоке Украины.

Как сообщает официальный сайт УПЦ, помощь собрана духовенством и верующими Одесской епархии Украинской Православной Церкви уже во второй раз.

Делегация доставит более 30 тонн гуманитарной помощи (сахар, рис, макароны, гречка, детское питание, консервы, теплые вещи, одеяла, средства личной гигиены, лекарства и др.) для беженцев из зон боевых действий.

Митрополит Одесский и Измаильский Агафангел окропил святой водой автомобили и благословил в дорогу делегацию во главе с благочинным епархии протоиереем Павлом Полещуком.