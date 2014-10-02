В Санкт-Петербурге проходит конференция, посвященная 700-летию со дня рождения преподобного Сергия Радонежского

1 октября 2014 года в актовом зале Санкт-Петербургской духовной академии состоялось открытие и пленарное заседание ежегодной научно-богословской конференции. В этом году, по случаю празднования 700-летия со дня рождения преподобного Сергия Радонежского, форум был посвящен теме «Преподобный Сергий Радонежский: личность в контексте эпохи и история его почитания».

Организаторами конференции стали Санкт-Петербургская духовная академия, Отдел по связям с религиозными объединениями администрации губернатора Санкт-Петербурга, Русская христианская гуманитарная академия и Институт истории Санкт-Петербургского государственного университета. Среди участников конференции — профессора, преподаватели и научные сотрудники духовных и светских учебных заведений из Москвы и Петербурга.

Перед началом пленарного заседания в академическом храме апостола и евангелиста Иоанна Богослова ректор Духовной академии архиепископ Петергофский Амвросий в сослужении организаторов и участников конференции в священном сане совершил молебен преподобному Сергию. В храме молились студенты академии и участники конференции.

С докладами на заседании выступили: доктор церковной истории В.И. Петрушко, доктор церковной истории священник Александр Мазырин, кандидат исторических наук священник Константин Костромин, доктор церковной истории Н.Ю. Сухова, доктор исторических наук М.В. Шкаровский, доктор филологических наук А.В. Моторин, доктор исторических наук А.Н. Кашеваров, доктор исторических наук А.А. Кострюков.

В завершении был показан десятиминутный видеоролик о Санкт-Петербургской духовной академии.

Конференция, посвященная 700-летию со дня рождения преподобного Сергия Радонежского, организована с целью детально рассмотреть различные аспекты жизни Игумена Земли Русской и оставленного им наследия, а также подчеркнуть значение Преподобного для судьбы России и других государств.

Форум продлится до 3 октября и пройдет на площадках СПбГУ и РХГА.

Патриархия.ru