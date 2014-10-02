Первопечатника Ивана Федорова перезахоронят в монастыре Львова

5 декабря, в 431-ю годовщину смерти первого книгопечатника Ивана Федорова, его останки перезахоронят в Онуфриевском монастыре Львова.

Иван Федоров скончался 5 декабря 1583 года и был погребен возле местной православной церкви, в служебных помещениях которой располагалась типография. Во второй половине XVIII века Федоров был перезахоронен у алтаря, а затем — в нише стены церкви. К такому выводу пришли археологи, проводившие раскопки в 1975 году перед открытием музея первопечатника в одном из помещений храма.

Тогда же выяснилось, что рядом с мужчиной примерно 70 лет (именно в таком возрасте умер Иван Федоров) похоронен еще один — 25-летний. Это практически полностью совпадало со свидетельствами священников о том, что тут же нашел упокоение сын первопечатника Иван, погибший через год после смерти отца.

Обнаруженные останки пролежали в железных ящиках до 1990 года, когда музей был переведен в новое здание. Здесь и хранились находки в сейфе. О них вспомнили через 15 лет, когда во Львов приехали старший научный сотрудник музея антропологии Московского госуниверситета Денис Пежемский и научный сотрудник Института археологии Академии наук Украины Анна Козак.

Они определили, что в сейфе хранятся останки четырех людей — двух мужчин, женщины 25-30 лет и ребенка. Вероятнее всего, рядом с отцом и сыном чуть позже были похоронены невестка Ивана Федорова и его внук.

"Правмир"