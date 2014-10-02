В Запорожье военный госпиталь помогут восстановить священнослужители из Мукачевской и Волынской епархий УПЦ.

Как сообщает официальный сайт УПЦ, восстановление военного госпиталя является общецерковным благотворительным проектом, который начался с благословения

Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия.

“Творением добрых дел человек выполняет Закон и заповеди Божьи. Не делит людей на своих и чужих, и всегда готов помочь ближнему. А ближним для него, как для доброго самаритянина, любой, кто попал в беду и нуждается в его помощи и любви. Предстоятель УПЦ Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий благословил обратиться к архиереям, чтобы они со своих епархий направили волонтеров на восстановление запорожского госпиталя”, - прокомментировал архиепископ Запорожский и Мелитопольский Лука.

В августе здание 30-х годов прошлого века ремонтировали запорожские медсестры, волонтеры и благотворители.

С сентября активно стала помогать Запорожская епархия.

По материалам официального сайта УПЦ